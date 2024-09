Fortaleza e Atlântico decidem título da Copa do Brasil de Futsal neste domingo

No primeiro confronto da grande final, o Atlântico venceu por 4 a 3 com um gol decisivo do goleiro Ale Falcone. Leão precisa vencer para sonhar com o troféu da competição

O novo campeão da Copa do Brasil de Futsal será conhecido neste domingo, 29. Fortaleza e Atlântico Erechim disputam o título do torneio nacional no Centro de Formação Olímpica (CFO), na capital cearense, a partir das 13 horas. Na primeira partida, o Leão foi superado pela equipe gaúcha após tomar um gol nos últimos segundos do jogo e agora tem a obrigatoriedade de vitória para sonhar com o troféu.

No primeiro confronto, o Atlântico venceu por 4 a 3 com um gol decisivo do goleiro Ale Falcone, faltando apenas três segundos para o apito final. Com isso, o Fortaleza precisa de uma vitória por dois gols de diferença para conquistar o título no tempo normal. Caso vença por um gol, a partida será decidida na prorrogação, e em caso de novo empate, o título será definido nos pênaltis.

Sócio-torcedores do Tricolor de Aço já podem realizar o check-in para a partida. Os ingressos podem ser adquiridos de forma online pelo site sociofortaleza.com.br e também estão à venda nas lojas físicas do clube. A torcida leonina ainda tem a vantagem de pagar meia-entrada em todos os setores, caso esteja vestindo o manto do Leão no ato da compra.