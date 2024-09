O POVO realiza palestra sobre o esporte como ferramenta pedagógica

FORTALEZA-CE, BRASIL, 19-09-2024: Evento Olimpíadas e Paralimpíadas. Cuca Barra. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Na manhã desta quinta-feira, 19, O POVO promoveu uma palestra no Cuca Barra sobre a importância dos esportes olímpicos e paralímpicos como ferramentas pedagógicas. Mediado pelo jornalista Lucas Mota, editor-chefe de Esportes O POVO, o encontro contou com a presença de importantes figuras do esporte cearense e um momento de perguntas com professores e alunos da rede municipal. O evento foi dividido em dois painéis. No primeiro, com Lídio Andrade, técnico de basquete em cadeira de rodas e fundador da Associação Desportiva dos Deficientes do Estado do Ceará (Addece), e Bruno Pinheiro, professor de educação física com 20 anos de experiência, foi discutida a importância do esporte na formação pessoal e social, além da aplicação pedagógica dos esportes olímpicos e paralímpicos. Na ocasião, Lídio acentuou a importância da atividade física muitas vezes como agente de reinserção de qualidade de vida e também de criação e crescimento da ligação com a família.

"O esporte é verdadeiramente transformador, tenho vários depoimentos de atletas. Eles dizem: 'professor, eu não tinha perspectiva de vida, não sabia o que ia fazer depois que sofri o acidente', mas hoje eles não se veem fora do mercado de trabalho pela qualidade de vida gerada pelo esporte. (...) Eu chego nas competições e as mães estão com [camisas] 'mãe de atleta'. Quando eu vejo isso eu até me arrepio. O filho se sente mais motivado com o apoio dos pais, muda a relação da família dentro de casa", frisou ele. Já Bruno destacou a importância do esporte como ferramenta também de saúde mental. "A gente sempre fala que a saúde física é importante, que a saúde mental é importante, mas também o emocional, que é muito importante. O tema saúde mental é mais importante ainda do que a gente fala. O esporte é uma ferramenta pedagógica", disse o professor. Na segunda etapa, Victor Fernandes, preparador físico de atletas de futebol como Éderson, ex-Fortaleza e atualmente na Atalanta que defendeu a seleção brasileira na Copa América, apresentou os benefícios da prática esportiva regular, compartilhando sua experiência.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 19-09-2024: Evento Olimpíadas e Paralimpíadas. Cuca Barra. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA "A transição de um atleta da base para o profissional, por exemplo, não tem nada a ver só com treino, é a mentalidade e o comportamento [...] O atleta tem que virar a chave para entender que a competição existe dentro dele, a do grupo que ele vive e a geral da sociedade", exemplificou ele. Ainda no momento, esteve a jovem Alissa Maia, de 12 anos, prodígio do tênis de mesa e atual número 1 do Brasil na categoria sub-13, contando seu início no esporte. Apelidada de "Maquininha Cearense", a atleta foi acompanhada pelo seu treinador Luiz Augusto, conhecido como Grilo, e eles conversaram principalmente sobre a importância de se conciliar carreira com estudos.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 19-09-2024: Evento Olimpíadas e Paralimpíadas. Cuca Barra. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA "Muitas vezes eu tenho que faltar provas e aulas quando estou treinando ou viajando. É bem difícil de conciliar, mas tem que dar certo. Se não faz um, não dá para fazer o outro. (...) Antes do tênis de mesa, eu só tinha feito um esporte mesmo, que era a natação, mas eu não tinha gostado tanto e saí. Veio a pandemia e meu pai ficou com depressão, eu fiquei cuidando dele. Ele jogava tênis de mesa quando era mais novo. A gente tava passando por perto [da academia], aí ele me levou e me apresentou o tênis de mesa", citou ela, enquanto Grilo citou a importância de incluir a análise de jogo para os atletas desde cedo em suas formações. "A primeira coisa que eu pergunto para um atleta quando ele volta de um set é: 'o que aconteceu?', eu estimulo ele a pensar o tênis de mesa e não só executar os fundamentos necessários. Com 11 anos, a Alissa já tinha uma capacidade enorme de analisar o jogo. Eu nem precisava pontuar a parte tática porque ela já sabia", acentuou o profissional.