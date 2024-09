Final da Taça das Favelas Ceará acontece neste sábado em Fortaleza

Reconhecido como um dos maiores torneios de futebol da periferia, a Taça das Favelas realizará a final da 12ª edição do campeonato neste fim de semana. A decisão das finais masculina e feminina será disputada neste sábado, 21, às 13 horas, na Areninha Parque Dom Aloísio Lorscheider, no bairro Itaperi, em Fortaleza.



A final masculina, disputada por jovens nascidos a partir de 2005, será decidida entre as equipes do Bom Jardim e Jardim União. Já na decisão feminina, na qual competem garotas a partir de 14 anos, os times da Bela Vista e do Conjunto Ceará disputam o título. Serão premiadas as três primeiras equipes colocadas, em cada categoria.

Antes das finais, entretanto, o evento contará com um amistoso de influenciadores locais. Entre os nomes estarão presentes personalidades como Pokideia , Bia Sifranco, Pobretion, K10, Nathazim, Matheus Batista, Flay, Adriano, Macambira, Gutto, Arturzinho, Santzim, China, Levi, Weslei, Renan Leal , XVictor, Pretinho, Iara Sales, Nicodemos e muito mais.