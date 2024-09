Charles Leclerc é o pole position no GP do Azerbaijão de Fórmula 1

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, será o pole position no GP do Azerbaijão de Fórmula 1, que acontece neste domingo, a partir das 8h (de Brasília). O piloto de 26 anos fez o tempo de 1min41s365 no Q3, superando o australiano Oscar Piastri, da Mc Laren, com 1min41s686. O espanhol Carlos Sainz, também da Ferrari, largará da terceira posição, encerrando a prova com 1min41s805.





O mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, alcançou a quarta posição, com o tempo de 1min41s813. O quinto lugar ficou com o britânico George Russell, da Mercedes, que fez 1min41s874. Max Verstappen, da Red Bull, e Lewis Hamilton, da Mercedes, ficaram com o sexto e sétimo lugar, respectivamente. O holandês fez 1min42s023, enquanto o britânico alcançou 1min42s289.

Fernando Alonso (Aston Martin), Franco Colapinto (Williams) e Alexander Albon (Williams) completaram o Top 10. O espanhol terminou a prova no oitavo lugar, com o tempo de 1min42s369. O argentino alcançou a nona colocação, com 1min42s530. Por fim, o tailandês fez 1min42s859, terminando no décimo lugar.

A prova

Um dos grandes destaques desta temporada, o britânico Lando Norris, da McLaren, foi eliminado ainda no Q1. Além dele, Daniel Ricciardo (RB), Valtteri Bottas (Sauber), Guanyu Zhou (Sauber) e Esteban Ocon (Alpine) deram adeus na primeira sessão.

Oliver Bearman (Haas), Yuki Tsunoda (RB), Pierre Gasly (Alpine), Nico Hulkenberg (Haas) e Lance Stroll (Aston Martin) foram eliminados da prova no Q2.

No Q3, uma cena inusitada aconteceu com Alexander Albon, da Williams. A equipe britânica liberou o tailandês com um equipamento de refrigeração ainda acoplado no carro. O próprio piloto teve que retirá-lo e jogar fora, o que fez com que os outros corredores tivessem que dar uma volta de aquecimento lenta.