Fortaleza Futsal goleia Concórdia e avança à semifinal do Brasileirão

Representante cearense no Campeonato Brasileiro de Futsal, o Fortaleza se classificou para as semifinais da competição ao vencer o Concórdia-SC por 5 a 3, na noite dessa terça-feira, 10, na Arena CFO. Com a vitória, o Fortaleza chancelou a vaga na semi da competição com 8 a 4 no placar agregado, já que no jogo de ida havia derrotado o adversário por 3 a 1.



No início da partida, o Concórdia saiu na frente com um gol de Jean, mas viu o Fortaleza empatar logo em seguida e virar o jogo com gol do Samurai. Antes do apito final do primeiro tempo, entretanto, Galinho marcou para o Concórdia, deixando tudo igual no placar.

Já na segunda etapa, o Fortaleza saiu à frente com um gol de Kauê, mas os visitantes empataram novamente. A partida foi decidida nos minutos finais, quando Rômulo e Juninho marcaram para garantir a vitória tricolor.