Bia Haddad estreia no Open dos Estados Unidos com vitória de virada

A representante do Brasil precisou de uma hora e 40 minutos para ganhar da rival armena

Na segunda rodada do Grand Slam disputado nos Estados Unidos, Bia enfrenta a espanhola Sara Sorribes Tormo, que na estreia passou pela norte-americana Alexa Noel com parciais de 6/1 e 6/3.

Cabeça de chave número 22, a representante do Brasil precisou de uma hora e 40 minutos para ganhar. Ela chegou a perder o primeiro set por 4/6, mas virou ao vencer as parciais seguintes por 6/0 e 6/2.

A brasileira Beatriz Haddad Maia estreou no Aberto dos Estados Unidos de forma bem-sucedida na noite desta terça-feira. A tenista teve trabalho no começo, mas passou por Elina Avanesyan, da Armênia.

A brasileira leva vantagem no confronto direto com a espanhola, já que ganhou quatro dos seis encontros anteriores. O único duelo travado em 2024, pela United Cup, terminou com vitória de Bia por 7/6 (7-1) e 6/2.