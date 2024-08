Fortaleza Tritões vence Recife Mariners e segue invicto na competição

Com o resultado o time cearense permanece na vice-liderança da Conferência Nordeste, com 92 pontos somados

Jogando com confiança, o Fortaleza Tritões não teve dificuldade para garantir a vantagem no primeiro quarto do jogo. A equipe tricolor saiu na frente com um um touchdown de corrida do running back Maranhão. Em seguida, o time conseguiu um field goal bem-sucedido do kicker Douglas Mota. Para carimbar a superioridade sobre o adversário, Maranhão marcou outro touchdown de corrida, acompanhado de uma conversão de ponto extra.

Com o resultado o time cearense permanece na vice-liderança da Conferência Nordeste, com 92 pontos somados. O próximo confronto do Tritões será novamente disputado em casa, diante do Recife Mariners, atual campeão da conferência e líder da chave.

Representante cearense na Liga Brasileira de Futebol Americano, o Fortaleza Tritões conquistou sua segunda vitória na Conferência Nordeste na noite desse domingo, 4. Jogando com o apoio da torcida tricolor no estádio de atletismo da Unifor, o Fortaleza Tritões venceu o Mossoró Petroleiros por 57 a 0.

No segundo quarto, Maranhão conectou um passe de 40 jardas com recepção de Gabriel Piola, o que resultou em mais um touchdown, seguido de um ponto extra, elevando o placar para 36 a 0. Para finalizar o primeiro tempo, o quarterback Bradley Hughes lançou um passe para Tico, garantindo de 42 a 0 no placar.

No retorno para a etapa decisiva do jogo, o quarterback do time cearense conectou um touchdown de 50 jardas com Lucas Miranda, e o ponto extra foi convertido com sucesso, ampliando o placar para 49 a 0. Já no último quarto, o running back tricolor Mateus Mendes marcou mais um touchdown de corrida e foi responsável ainda pela conversão de dois pontos, selando a vitória do Fortaleza Tritões com um placar final de 57 a 0.



