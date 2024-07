"Great Slam": circuito de tênis em Fortaleza reúne mais de 260 atletas amadores

O “Great Slam”, torneio independente da federação cearense e sem vínculo com clubes ou entidades, tem movimentado atletas amadores de tênis em Fortaleza. A edição de 2024 do circuito, referente a terceira etapa na modalidade individual, reuniu um total de 263 participantes, divididos em categorias que variam de acordo com o nível do jogador.

Os vencedores do “Great Slam” serão premiados com troféus, camisas personalizadas do evento, lavagem de tênis e outros brindes. A grande final acontecerá em uma quadra reservada pela organização do torneio.



História do “Great Slam”



A ideia de criar um circuito amador de tênis surgiu em 2021 após um grupo de praticantes se reunir por meio de um grupo no WhatsApp com o objetivo de trocar experiências sobre o esporte e formar uma rede de contato para treinamento.



Em meio às interações sobre tênis, surgiu a ideia de criar um torneio informal entre os próprios participantes do grupo. Após a experiência positiva em 2021, a idealização do “Great Slam” ganhou força, desta vez como um circuito de tênis com etapas abertas para que outros atletas amadores participassem.