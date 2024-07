Cearense de 14 anos é destaque na Copa São Paulo Light de Kart

Bernardo Gentil é cearense e tem se destacado na liderança da Copa São Paulo Light de Kart. . Crédito: Bruno Gorski e DarkSide Karts

Nas acentuadas curvas de Interlagos, a história do automobilismo brasileiro vai sendo escrita dia após dia e um nome cearense tem ganhado destaque. Aos 14 anos, Bernardo Gentil Porto Lima ocupa a liderança da Copa São Paulo Light de Kart na categoria Júnior com 10 pontos de diferença sobre o segundo lugar após seis meses do início da competição e seis etapas disputadas e essa vantagem não foi construída por mera casualidade. Desde a terceira etapa da competição, disputada no kartódromo Ayrton Senna em março, o piloto desbancou os adversários com uma vitória e está no topo da disputa. De lá para cá, nas outras três provas ocorridas, ele esteve entre as primeiras colocações — com duas lideranças e uma segunda colocação — e a tendência para as quatro etapas finais entre agosto e dezembro é seguir buscando evolução nos próprios números. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Bernardo está fechando a metade da temporada de 2024 com números que o encorajam a continuar evoluindo em sua carreira”, expressou ao Esportes O POVO o pai do jovem piloto, Paulo Porto. Para a reportagem, ele explicou que a paixão do filho pelo esporte vem desde os cinco anos de idade, quando o ainda menino ganhou o primeiro kart de presente de aniversário.

"Foi quando começou a treinar no Kartódromo Júlio Ventura no Eusébio, região Metropolitana de Fortaleza. Com o fechamento do espaço, ele passou a treinar em Brasília, na escola da Pró Kart no kartódromo, escola melhor do Brasil, de onde saíram grandes pilotos que fizeram história", contou. Bernardo Gentil demonstra interesse por kart desde os cinco anos de idade. Crédito: Arquivo Pessoal A passagem de Fortaleza até Brasília ocorreu quando Bernardo Gentil ainda tinha seis anos. Mesmo com pouca idade, o garoto estreou em competições na categoria Mirim Rookie, onde conquistou as primeiras vitórias e um ano depois já estava dando as primeiras voltas no kartódromo de São Paulo.