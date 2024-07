Shopping no Eusébio sedia evento fitness com presença do fisiculturista Ramon Dino

Ramon Dino é um dos principais nomes do fisiculturismo brasileiro na atualidade e o atual campeão da categoria Classic Physique no Arnold Classic Ohio

O Terrazo Shopping, localizado no Eusébio (CE), vai sediar, nesta quinta-feira, 4, o Connect Star, o lançamento da Feira Connect Fit 2025, focado em suplementos. O evento fitness contará com a presença Ramon Dino, um dos principais nomes do fisiculturismo brasileiro na atualidade, e ocorrerá a partir das 18 horas na praça de alimentação.

Ramon Dino é o atual campeão da categoria Classic Physique no Arnold Classic Ohio, evento relevante no cenário do fisiculturismo mundial. O atleta também foi o segundo colocado do Mr. Olympia do último ano, maior torneio de fisiculturismo do mundo, na categoria Classic Physique, atrás apenas do canadense Chris Bumstead.

Durante o Connect Star, será anunciada a realização do Muscle Contest Experience Show, um evento inédito no Nordeste que acontecerá dentro da programação da Feira Connect Fit 2025. Este campeonato contará com a participação dos principais atletas nacionais e internacionais do fisiculturismo e será uma classificatória para o Mr. Olympia. .