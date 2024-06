Lando Norris comemora "volta perfeita" e pole no GP da Espanha

Lando Norris, da McLaren, garantiu melhor tempo e vai largar na pole position no GP da Espanha Crédito: Thomas COEX / POOL / AFP

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) vai largar na pole position do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, depois de marcar o melhor tempo no treino de classificação disputado neste sábado, 22, no Circuito da Catalunha, em Barcelona. Norris ficou à frente do atual líder do Mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull), em segundo, e dos pilotos da Mercedes Lewis Hamilton e George Russel, terceiro e quarto. A terceira fila será da Ferrari, com o monegasco Charles Leclerc em quinto e o espanhol Carlos Sainz em sexto.

"Foi uma volta praticamente perfeita", declarou Norris, que fez a segunda pole da carreira, depois de conseguir no GP da Rússia em 2021. "Não foram muitas, mas esta é a mais bonita!" comemorou. Atualmente em terceiro lugar no campeonato mundial, atrás do líder Verstappen e de Leclerc, o britânico da McLaren, de 24 anos, tentará no domingo conquistar a segunda vitória de sua carreira, depois de vencer o GP de Miami no início de maio. "Esse é o objetivo. Será difícil contra Max [Verstappen] e Lewis [Hamilton], que vão largar logo atrás. Mas esse é o plano".