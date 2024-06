Fred anuncia saída do Desimpedidos após nove anos

Fred ficou conhecido em 2015, quando entrou para o time de apresentadores do Desimpedidos. Além dos vídeos principais, ele participou de outros produtos de sucesso na internet, como a “Supercopa Desimpedidos”, o “Desafio do Fred”, o “Vai Pra Cima Fred” e o programa “Fred +10”.

O youtuber, apresentador e influencer Fred Bruno anunciou que deixará o elenco da rede de canais digitais NWB . A produtora é dona do "Desimpedidos", canal no YouTube criado em 2013 focado em futebol e entretenimento.

"Hoje venho comunicar que estou de saída do Desimpedidos, o lugar onde o Bruno virou Fred e que todos os sonhos inimagináveis se tornaram realidade. Sem vocês, nada disso seria possível, então queria agradecer demais por tudo que todos vocês fizeram por mim durante esses quase 10 anos no canal e por terem embarcado comigo nessa viagem", escreveu o influenciador no comunicado publicado no Instagram.

Veja abaixo o anúncio da saída de Fred do Desimpedidos:







"Faz parte do ciclo virtuoso, uma trajetória natural de fim de um capítulo para outros novos que surgirão. Aqui, os microfones, câmeras e campos sempre estão abertos para nosso eterno camisa 12", acrescentou Antonio Abibe, CEO da NWB.

Nos anos em que esteve na NWB, Fred entrevistou grandes nomes do futebol, como Pelé, Cristiano Ronaldo e Marta, além de marcar presença em três Copas do Mundo. Para alavancar a popularidade do influenciador e do canal, Fred também participou da edição 2023 do Big Brother Brasil.

Há pouco mais de um mês, Chico Pedrotti, que também apresentava o Desimpedidos, deixou a NWB. O apresentador assumiu o posto de narrador esportivo no Canal GOAT, também no YouTube.



Fred anunciou que nos próximos dias ainda serão postados outros vídeos especiais de despedida no canal Desimpedidos, mas não falou sobre seus próximos passos na carreira.