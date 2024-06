Bares em Fortaleza transmitem luta de despedida de Anderson Silva; saiba onde assistir

Anderson Silva e Chael Sonnen duelam neste sábado, 15, no Spaten Fight Night, em São Paulo Crédito: Wander Roberto / Divulgação

O lutador Anderson Silva se despede do octógono neste sábado, 15, diante do americano Chael Sonnen. O Spaten Fight Night será realizado no Komplexo Tempo, em São Paulo.

Em Fortaleza, o evento será transmitido ao vivo em bares em uma ação da cervejaria Spaten. A gerente nacional de marketing da marca, Thalita Barreto, pontuou o interesse da empresa de incentivar o desenvolvimento das artes marciais no país. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “A Spaten está cada vez mais incentivando as artes marciais no Brasil, e a Spaten Fight Night é um exemplo claro disso. Este evento marca a despedida de Anderson Silva no Brasil, em um duelo épico contra o americano Chael Sonnen, e estamos muito felizes por fazer parte de um momento tão importante que certamente ficará para a história”, disse.

Ao todo, oito bares da capital cearense estarão transmitindo o evento, com promoções exclusivas da cervejaria, como na compra de uma Spaten 600ml ou Long Neck (a depender do estabelecimento) o cliente ganhará outra. Ainda haverá uma ação da Spaten na Rua Norvinda Pires, na Aldeota. Próximo ao Hey Joe Food 'n' Bar, uma máquina de força será instalada para o confronto entre os clientes, valendo uma caneca da marca. Além da luta entre 'The Spider' e Sonnen, o Spaten Fight Night terá o confronto entre os brasileiros Hebert Conceição e Esquiva Falcão, Kalyl Silva e Paulo Roberto e Jojo Ramos e Bia Mesquita. O Spaten Fight Night seguirá as regras do boxe.