Morre Pampa, ex jogador de vôlei e campeão olímpico de 1992, aos 59 anos

"Com pesar e grande tristeza, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) recebeu a notícia do falecimento do campeão olímpico Pampa nesta sexta-feira. Além da medalha de ouro em Barcelona 1992, primeiro título olímpico do vôlei brasileiro, Pampa conquistou a Liga Mundial de 1993 e foi prata nos Jogos Pan-Americanos de 1991 com a seleção brasileira", escreveu a CBV.

"Pampa foi um jogador de extremo talento e fez parte da geração que levou o vôlei brasileiro pela primeira vez ao alto do pódio olímpico. Será para sempre referência. É um dia muito triste para todo o voleibol brasileiro. A CBV se solidariza com a família e os amigos deste grande jogador, que escreveu seu nome para sempre na história do esporte mundial", lamentou Radamés Lattari, presidente da CBV.

Além da Seleção Brasileira, o jogador atuou por diversos clubes no Brasil, como Palmeiras, Suzano e Santa Cruz, ainda jogou na Itália e no Japão. Depois de encerrar sua carreira no vôlei, trabalhou na política.

"O Comitê Olímpico do Brasil (COB) externa o seu mais profundo pesar pelo falecimento do campeão olímpico de vôlei André Felippe Falbo Ferreira, o Pampa, nesta sexta-feira (07), vítima de um câncer.

Pampa nasceu no dia 24 de novembro de 1964, no Recife, em Pernambuco. Atleta de vôlei, ele conquistou a medalha de ouro com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos Barcelona 1992, o primeiro título olímpico do vôlei nacional. Além disso, Pampa foi campeão da Liga Mundial de 1993 e medalha de prata nos Jogos Pan-americanos Havana 1991 com o Brasil.

“Pampa é uma referência do voleibol brasileiro e sempre vestiu a camisa da seleção com muita garra e talento. A conhecida geração de ouro do nosso vôlei perde um de seus grandes integrantes, mas o legado do Pampa no vôlei vai permanecer para sempre inspirando outras gerações”, enfatizou o presidente do COB, Paulo Wanderley, que esteve na delegação brasileira em Barcelona 1992 como treinador do judô.

O diretor-geral do COB, Rogério Sampaio, foi campeão olímpico de judô naquela mesma edição.

Neste momento de dor, o COB se solidariza e envia condolências à família e aos amigos de Pampa, assim como a toda a comunidade do vôlei brasileiro."