Leclerc se emociona após primeira vitória em Mônaco: "É a corrida que me fez sonhar"

Monegasco confirmou a segunda posição no Mundial de pilotos (138 pontos), atrás do holandês Max Verstappen (169 pontos)

"Não tenho palavras", continuou. "Nas últimas 15 voltas, a emoção estava no auge. Oensei no meu pai (falecido em 2017), que deu tudo para eu estar aqui. É incrível".

"Nenhuma palavra pode explicar isso. Significa muito, é a corrida que me fez sonhar em me tornar um piloto de F1", declarou Leclerc após a prova, visivelmente emocionado.

Com esta vitória, sua primeira na temporada, Leclerc confirma a segunda posição no Mundial de pilotos (138 pontos), atrás do holandês Max Verstappen (169 pontos), da Red Bull, que terminou apenas na sexta colocação.

Classificação do Grande Prêmio de Monaco de Fórmula 1:

1.Charles Leclerc (MON/Ferrari) 2h23:15.554

2.Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +7.152

3.Carlos Sainz (ESP/Ferrari) +7.585

4.Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) +8.650

5.George Russell (GBR/Mercedes) +13.309

6.Max Verstappen (HOL/Red Bull) +13.853

7.Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) +14.908

8.Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) +1 volta

9.Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) +1 volta

10.Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) +1 volta

11.Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) +2 voltas

12.Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull) +2 voltas

13.Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) +2 voltas

14.Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) +2 voltas

15.Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) +2 voltas

16.Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari) +2 voltas

Abandonos: