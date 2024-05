Paixão por tênis aumenta número de colecionadores e movimenta milhões

Chefe de cozinha Guy Fieri assiste a jogo da NBA Crédito: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Seja por estilo, tendência da moda ou influência do mercado, o número de colecionadores de tênis cresceu no Brasil. As marcas começaram a produzir tênis de edições limitadas e colaborações com designers de moda, músicos e celebridades. Esses lançamentos especiais aumentaram a demanda por modelos exclusivos, o que fez a cultura sneakerhead se tornar um fenômeno global, com eventos, lojas especializadas e uma grande comunidade dedicada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo estudo do Mercado Potencial de Calçados em Geral do IEMI – Inteligência de Mercado, a produção de calçados esportivos no Brasil apresentou crescimento de 4,3% em volume. Isto representa um montante de mais de 81,5 milhões de pares produzidos. A estimativa para 2024 é de aumento da ordem de 3,6% em relação a 2023 no volume de produção.

“A diversificação de portfólio, lançando edições limitadas, colaborações com influencers, com artistas, designers e atletas... Cria-se uma sensação de exclusividade e escassez, o que aumenta o desejo dos colecionadores de adquirirem aquele tênis especificamente”, comenta Bruno Lessa, professor de Administração. Tênis da jogadora Aerial Powers, do Atlanta Dream, da WNBA Crédito: Adam Hagy / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP “Adotar o marketing especial é quando você cria experiências de marca que são únicas, tipo eventos de lançamento, corridas, programas de fidelidade ou aquelas lojas temáticas que estão voltadas exclusivamente para aquela coleção específica. O que fortalece certamente o relacionamento com os consumidores, porque isso não aumenta não só a visibilidade da marca, mas também cria um senso de comunidade entre os colecionadores e quem consome aquele produto especificamente”, acrescenta Lessa.

Já Davi Castro, professor de Publicidade e Propaganda e um amante de tênis, enxerga como um movimento natural de evolução ou de maturação do público que cresceu inserido na cultura sneaker no Brasil. “Jovens que cresceram nessa realidade, nessa cultura, quando começam a obter algum tipo de renda querem consumir. Comprar tênis caro, hoje, significa para essas pessoas acessar um produto que elas fizeram parte culturalmente”, explica. O que é a cultura sneakerhead O termo sneakerhead é utilizado para identificar as pessoas que amam tênis exclusivos, conhecem tudo sobre cada modelo e fazem o possível para ter uma coleção e a intenção de comprar o pisante de edição limitada. A cultura surgiu nos Estados Unidos e começou a se desenvolver nas décadas de 1970 e 1980. Por meio do basquete e do hip hop, o movimento ganhou o mundo e impulsionou marcas de tênis esportivos, como Nike, Adidas, Converse e outras. A paixão pode ter um valor elevado, já que os itens raros não costumam ter o mesmo preço que calçados comuns. LeBron James no NBA All Star Games 2024 Crédito: Justin Casterline / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Estudante de Publicidade e Propaganda, Bernardo Moraes relata que sempre se interessou por tênis. “Meu interesse aumentou muito durante o Ensino Médio, quando comecei a acompanhar toda a cultura que cercava os artistas que eu consumia. Logo vi um movimento muito grande de hipervalorização de alguns modelos e fiquei muito chocado com os valores e a exclusividade deles, o que, consequentemente, me fez ir atrás de cada mínimo detalhe que pudesse conseguir”, considera. Para Arthur Rocha, por sua vez, o interesse surgiu há cerca de dois anos. “No início não era tanto conteúdo de moda, só de tênis. Percebi que ao longo da minha vida inteira eu só podia ter dois tênis ao mesmo tempo, para todas as situações possíveis, ficando mais velho, cada vez mais eu me importo em estar bem vestido e de todas as peças minha maior preocupação virou o tênis”, afirma o estudante de Publicidade e Propaganda.

Valores dos tênis mais caros Os cinco tênis mais caros das principais marcas somam, no total, um valor de mais de 14 milhões de dólares (R$ 72,2 milhões na cotação atual). Os modelos são ligados ao esporte ou a colaborações entre marcas da moda cujas edições limitadas inflam seus valores no mercado de leilões. 1. The Dynasty Collection: 8 milhões de dólares (R$ 41,2 milhões) A Sotheby's é recordista com folga no mundo dos sneakers: um conjunto de oito tênis foi comprado por 8 milhões de dólares (R$ 41,2 milhões) em fevereiro, durante o leilão The Dynasty Collection. A coleção inclui sneakers usados por Michael Jordan entre 1991 e 1998: o Air Jordan VI (1991), Air Jordan VII (1992), Air Jordan VIII (1993), Air Jordan XI (1996), Air Jordan XII (1997) e o Air Jordan XIV (1998). 2. Air Jordan 13: 2,2 milhões de dólares (R$ 11,3 milhões) Trata-se do tênis usados por Jordan no último jogo das finais da NBA em 1998. Eles foram colocados em leilão no ano passado e arrematados por 2,2 milhões de dólares (R$ 11,3 milhões). Item raro para fãs do basquete, é, até o momento, considerado o par individual mais valioso do mundo.