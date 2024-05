Na Beira-Mar, Colégio Santa Cecília promove segunda corrida de rua

Santa Cecília promove a segunda corrida de rua na Beira-Mar Crédito: Divulgação/Colégio Santa Cecília

No próximo sábado, 25, e domingo, 26, o Colégio Santa Cecília realiza a segunda corrida de rua, evento que envolve a prática esportiva saudável e novas formas de sociabilidade e convivência. “A Corrida de Rua promove a percepção da qualidade de vida, da prática de atividade física constante como elemento central da manutenção da saúde. Nosso evento tem o diferencial de promover a sociabilidade com a cidade e fortalecer os laços entre as famílias e a comunidade escolar. O intuito é também fazer com que as pessoas se mantenham em atividade e procurem hábitos saudáveis, até para viver melhor”, define Gustavo Salgado, coordenador do Serviço de Educação Física e Desporto. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Confira as categorias: Adulto: para toda a comunidade educativa, no dia 25, às 5h30min, na Beira-Mar de Fortaleza, organizada nas seguintes provas.

Alunos (a partir do 8º ano) – 5km masculino e feminino;



Sempre Alunos – 5km e 10km masculino e feminino;



Educadores – 5km e 10km masculino e feminino;



Pais e convidados – 5km e 10km masculino e feminino

Kids: para os alunos do Infantil 4, 5 e 1º ano Ensino Fundamental. No dia 26, às 9 horas, no Ginásio Poliesportivo do Colégio Santa Cecília Fortaleza

Teens: para os alunos do 2º ao 7º ano do Ensino Fundamental. No dia 26, às 6h30min, nos arredores do Colégio Santa Cecília Fortaleza, com percurso aproximado de 900 a 1.800 metros.