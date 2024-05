Bia Haddad vence em estreia no WTA 500 de Estrasburgo e avança às quartas de final

Em sua estreia no WTA 500 de Estrasburgo, onde é a cabeça de chave número 2, a brasileira Bia Haddad Maia venceu a norte-americana Emma Navarro por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7-), em jogo que teve 2h17min de duração.

Emma Navarro começou o jogo com tudo e abriu 3/0. Apesar disso, Bia Haddad reagiu e conseguiu uma grande virada, fechando o primeiro set em 6/4.

No segundo set, a brasileira começou melhor e chegou a abrir 5/3, mas a norte-americana se empolgou e conseguiu levar a decisão para o tie-break. Bia Haddad persistiu e selou a vitória ao dominar as ações no desempate, perdendo só um ponto.