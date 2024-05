Atleta da Seleção Brasileira de Taekwondo sofre racismo no metrô de São Paulo

Em depoimento, o agressor alegou "estresse" como motivação do crime. Após o cumprimento de medidas cautelares, o autor dos ataques foi liberado

Lutador da Seleção Brasileira de Taekwondo, Gabriel Campolina dos Santos, conhecido como Mussum, foi alvo de violência física seguida de injúria racial na tarde desta quarta-feira, 15, na estação de metrô São Caetano do Sul, localizada no ABC paulista, em São Paulo.

Segundo informações do jornalista Demétrio Vecchiolli, o caso aconteceu enquanto Gabriel estava abraçado com uma amiga, quando o agressor, identificado como Matheus Cerqueira Santana, aplicou uma voadora por detrás do atleta. Logo após o golpe, Matheus começou a proferir insultos racistas contra Gabriel.

Após os insultos raciais, Gabriel desferiu uma joelhada contra o agressor. Insistindo em ofensas contra o atleta de taekwondo, Matheus começou a ser linchado pela população que presenciou as falas criminosas e só foi protegido após intervenção da guarda municipal presente no local.