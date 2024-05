Seleção Brasileira de Futsal Feminino lidera primeiro ranking de seleções da Fifa

Com o título da Copa América 2023 conquistado em outubro do ano passado, o Brasil chegou ao seu sétimo título na competição. A seleção lidera este primeiro ranking com mais de 50 pontos de folga a frente do segundo colocado, a Espanha. Portugal fecha o pódio.

Brasil lidera primeiro ranking de seleções do futsal feminino da Fifa Crédito: Fifa

Com uma nova atualização no ranking a ser feita em outubro deste ano, o Brasil se coloca no topo das seleções da categoria quando a primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal da Fifa está próxima de acontecer. A competição contará com 16 seleções e ocorrerá em 2025, mas segue ainda sem data ou local definidos.

Cearense no comando da seleção

Treinador da seleção desde 2015, o cearense Wilson Sabóia ressaltou a importância desse primeiro ranking e revelou uma "satisfação muito grande" em liderar a primeira lista da Fifa. "É importantíssimo para continuar motivando elas (as jogadoras). Cria mais um motivo para motivar muito mais o futsal do Brasil", pontuou o treinador.