Fortaleza receberá primeira Corrida Autismo Run neste domingo

O evento é voltado para o apoio às pessoas com Transtorno de Espectro Autista (TEA)

Pela primeira vez, Fortaleza sediará a Corrida Autismo Run, uma corrida de rua destinada a todos os públicos e que tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para a importância da inclusão. O evento acontecerá neste domingo, 28, e terá largada na Avenida Beira Mar, estacionamento próximo à Avenida Rui Barbosa.

A corrida terá percursos percursos de 5km e 10km para corrida, além de 3km para caminhada e 200m para o público infantil. Os cinco primeiros colocados entre os participantes receberão troféus, enquanto os demais corredores receberão medalhas.

A programação já conta com todas as vagas preenchidas. Entretanto, o evento receberá os espectadores que quiserem apoiar a causa. Os valores e alimentos não-perecíveis arrecadados no ato da inscrição serão doados para Associação Fortaleza Azul (FAZ).