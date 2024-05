Cearense Deividy Hadson é demitido do comando técnico do Corinthians Futsal

Na atual temporada, Deividy comandou o Corinthians em seis partidas, conquistando apenas uma vitória. Na Copa do Brasil, o clube do Parque São Jorge foi eliminado pelo Jaraguá

O Corinthians Futsal anunciou nesta segunda-feira, 22, a demissão do técnico cearense Deividy Hadson. No cargo desde dezembro de 2021, o profissional conquistou dois títulos: Liga Nacional de Futsal (LNF) e Campeonato Paulista de Futsal, ambos em 2022.

O desempenho à frente do Timão no primeiro ano de trabalho levou Deividy Hadson a concorrer ao prêmio de Melhor Técnico de Futsal do Mundo pela Futsal Planet, chancelada pela Federação Internacional de Futebol (FIFA).

Em 2023, porém, o treinador não conseguiu repetir o sucesso: no Campeonato Paulista, perdeu para o Magnus e ficou com o vice-campeonato, enquanto na LNF deixou o torneio nas oitavas de final, após ser eliminado pelo Minas.