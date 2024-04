Após derrota para o Flamengo, Fortaleza BC se recupera com vitória sobre o Vasco da Gama

Tentando se recuperar após a derrota para o Flamengo em casa, o Fortaleza Basquete Cearense recebeu o Vasco da Gama em partida válida pelo segundo turno da 23ª rodada do Novo Basquete Brasil. Em um jogo equilibrado, o Carcalaion fez boa atuação e conseguiu vencer na prorrogação o clube carioca. Com o resultado, o Carcalaion se mantém na 8ª posição do campeonato, com 55,9% de aproveitamento.

Fortaleza BC x Vasco da Gama: o jogo

Com o apito inicial, ambas as equipes protagonizaram uma disputa acirrada. Entretanto, a vantagem ficou com o Vasco, 12 a 14 no placar final do primeiro quarto. Do lado tricolor, destaque para Queirós, que fez 5 dos 12 pontos do time.

No segundo quarto, a equipe comandada por Flávio Espiga continuou na desvantagem, dessa vez por uma margem menor. Placar de 16 a 17 no segundo quarto. Mesmo sem muita diferença na atuação, os vascaínos conseguiram ser mais eficientes na finalização das jogadas.