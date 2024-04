Após três vitórias consecutivas, Fortaleza BC recebe líder Flamengo no CFO

Enquanto o adversário Flamengo – maior campeão do NBB, com sete títulos conquistados e nove finais disputadas – vive excelente momento. Atualmente, o time rubro-negro vem de uma sequência de quatro vitórias, tendo sido o último triunfo contra o Unifacisa-PB, por 90 a 82.

O Fortaleza Basquete Cearense recebe nesta terça-feira, 2, às 20 horas, o Flamengo Basquete no Centro de Formação Olímpica, em partida válida pela 23ª rodada do segundo turno do Novo Basquete Brasil (NBB). Após vencer o União Corinthians fora de casa por 93 a 85, o Carcalaion segue invicto há três jogos e protagoniza boa campanha na reta final do campeonato.

Com a melhor campanha da temporada, o Flamengo acumula 28 vitórias e cinco derrotas em 33 jogos, garantindo 84.8% de aproveitamento na liga e se mantendo na liderança desde a 17ª rodada. O destaque do time tem sido o ala Gabriel Jaú, com média de 13 pontos por jogo.

Na primeira vez em que as equipes se enfrentaram, durante o primeiro turno da temporada, o time carioca levou a melhor e venceu o Carcalaion por 77 a 74 no Maracanãzinho. Em preparação para o difícil confronto, a equipe tricolor treina durante a tarde desta segunda-feira, 1º, no ginásio do CFO.

Os ingressos para a partida custam a partir de R$10 e podem ser adquiridos presencialmente na Carcalaion Store, no Shopping Del Paseo, e online pelo site da Bilheteria Virtual. Sócios-torcedores do Fortaleza poderão fazer o check-in no site.