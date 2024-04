New Orleans Pelicans x Milwaukee Bucks: onde assistir ao vivo - NBA

Jogo da NBA entre New Orleans Pelicans e Milwaukee Bucks será disputado hoje, 27, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir e horário

O confronto terá transmissão ao vivo no NBA League Pass (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

New Orleans Pelicans e Milwaukee Bucks se enfrentam hoje, quinta-feira, 28 de março (28/03), em jogo das temporada regular da NBA. A partida será disputada no Smoothie King Center, em Nova Orleans, Luisiana, nos Estado Unidos, às 21h (horário de Brasília).

Os Bucks, desde a aquisição de Giannis Antetokounmpo, tornaram-se uma das principais equipes da NBA. Com a chegada do grego, conquistaram o título da liga na temporada 2021. Na atual temporada, a equipe adicionou ao seu plantel Damian Lillard, um dos principais armadores da liga, e hoje é um dos candidatos ao título.

O Pelicans mantem uma constância, com suas duas estrela Zion Williamson e Brandon Ingram a equipe busca assegurar uma vaga no playoffs. Atualmente, ocupa a quinta colocação da Conferência Oeste, com 44 vitórias.

