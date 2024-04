Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors: onde assistir ao vivo - NBA

O confronto terá transmissão ao vivo na Amazon Prime(streaming) e NBA League Pass (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Na luta pela liderança do Oeste, o Timberwolves recebe o Golden State neste domingo. A equipe de Anthony Edwards está apenas uma vitória de distância do líder OKC, que também jogará no mesmo horário.

Por outro lado, os Warriors, liderados por Stephen Curry, precisam vencer para se aproximarem da zona de classificação direta para os playoffs. Até o momento, o time de Steve Kerr está apenas na 10ª colocação, na zona de play-in, e observa uma aproximação do Rockets pela vaga.

Surfe: Brasil domina ISA Games e vai com força máxima para Paris 2024; CONFIRA