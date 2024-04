Los Angeles Lakers x Indiana Pacers: onde assistir ao vivo - NBA

O confronto terá transmissão ao vivo no NBA League Pass (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Uma metodologia bastante trabalhada em Los Angeles é que o Lakers dificilmente será uma equipe de tank - sinônimo usado para equipes que perdem propositalmente - mesmo com uma equipe com poucas estrelas. No entanto, este não é o caso do time de LeBron nesta temporada, que apesar de não ser uma das principais candidatas ao título, luta firmemente por uma vaga nos playoffs.

Já o Pacers montou uma equipe interessante para a temporada 2023/2024, liderada por Haliburton e Siakam. A equipe demonstra consistência geral e está na sexta colocação do leste, buscando assegurar esta vaga para os playoffs.

