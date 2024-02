Tênis: João Fonseca é derrotado nas quartas de final e dá adeus ao Rio Open

Jovem tenista brasileiro perde por 2 sets a 1 para o argentino Mariano Navone e encerra participação no torneio do Rio de Janeiro: "Foi um sonho para mim"

Na noite da última sexta-feira, 23, o Rio Open viu o último brasileiro vivo na disputa se despedir da competição. No Jockey Club Brasileiro, João Fonseca, número 655 do mundo, foi derrotado de virada pelo argentino Mariano Navone (113º) por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 3/6, e deu adeus ao torneio.

O primeiro set foi de domínio completo de João Fonseca. O brasileiro não deu chances para Navone e começou o duelo com tudo, sem dar chances ao adversário. Com isso, o jovem de 17 anos conseguiu triunfar com tranquilidade no primeiro set.

O segundo set, por sua vez, reservou um embate de mais equilíbrio. Navone começou na frente e João Fonseca chegou a virar, fazendo 3 a 2. No entanto, o brasileiro deixou o ritmo cair e viu o argentino passar à frente no marcador novamente e não sair mais.

O terceiro set foi o pior de João Fonseca no jogo. O jovem sentiu bastante fisicamente e, novamente, não foi capaz de imprimir o mesmo ritmo do primeiro set, além de não conseguir confirmar seus saques. Navone se aproveitou e, com pouco mais de experiência que o brasileiro, foi à semifinal.

"Apesar da derrota, estou muito feliz com essa semana. Foi um sonho para mim, só tenho a agradecer pela oportunidade de jogar esse torneio. Hoje foi mérito dele, estava muito calor, eu estava um pouco fatigado, mas acontece. É seguir trabalhando. Próximo ano estamos aí de novo", disse Fonseca após o jogo ao SporTV.