Fortaleza BC perde para o Franca por 81 a 75 e amarga terceiro revés seguido no NBB

Mais organizado e concentrado, o Carcalaion foi avassalador no segundo quarto: 22 a 12 e vitória no placar agregado parcial por 38 a 36. O bom aproveitamento nos arremessos de dois, cuja precisão foi de 73%, foi um dos principais trunfos do time de Flávio Espiga. Vale ressaltar a ótima atuação do ala Buford Jr. nos dois primeiros quartos do jogo, onde anotou 14 pontos e quatro rebotes.

Determinado a dar fim à sequência negativa de duas derrotas no NBB, o Fortaleza BC não se intimidou atuando na casa do Sesi Franca-SP e conseguiu ter um desempenho positivo antes do intervalo. No primeiro quarto, o time paulista foi mais eficiente e venceu por 24 a 16, mas o cenário mudou por completo no tempo seguinte, recorte de grande superioridade da equipe cearense.

Após fazer um jogo equilibrado nos três primeiros quartos, o Fortaleza BC perdeu força no último tempo e foi derrotado por 81 a 75 pelo Sesi Franca, no Ginásio Pedrocão, em Franca (SP), pela 14ª rodada do NBB, e amargou o terceiro revés consecutivo na competição. O próximo adversário do Carcalaion será o Bauru Basket-SP, também fora de casa.

No retorno do intervalo, o equilíbrio entre as equipes prevaleceu. Atentos no aspecto defensivo, o Fortaleza BC e o Franca pouco erraram ao longo do terceiro quarto. Quando um dos dois conseguia ter um ataque bem sucedido com cesta, na posse seguinte vinha a resposta, o que acabou por manter o placar sempre próximo. Não à toa, empate por 22 a 22, situação que era favorável para o Carcalaion no agregado.

No último e decisivo quarto, porém, faltou fôlego para o Fortaleza BC — algo que tem acontecido com frequência. Já sem o mesmo ritmo, o Carcalaion viu o Franca dominar as ações do embate e disparar no placar. Restando um minuto para o fim do jogo, o time paulista abriu dez pontos de vantagem e praticamente sacramentou a vitória. Sem poder de reação, o time comandado por Flávio Espiga amargou novamente um resultado negativo.

O Fortaleza BC ainda tem três compromissos pelo NBB antes do duelo contra o Minas-MG, pela Copa Super 8, competição eliminatória e em jogo único que dá vaga na Champions League das Américas ao campeão.