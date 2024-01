Fortaleza BC perde para o São Paulo e amarga segunda derrota seguida no NBB

Carcalaion sofre revés para o Tricolor do Morumbi por 81 a 75, no CFO, e perde segunda partida em 2024. Equipe cearense agora terá dupla missão fora de casa

Após dez dias de intervalo no calendário, o Fortaleza Basquete Cearense voltou à quadra na manhã deste sábado, 13, e contou com apoio da torcida no Centro de Formação Olímpica, mas amargou a segunda derrota consecutiva pelo NBB: foi batido pelo São Paulo por 81 a 75, pela 13ª rodada da competição — a primeira do segundo turno.

O Carcalaion emendou uma série de quatro partidas em casa e obteve duas vitórias (contra Cerrado e Brasília) e dois tropeços (diante de Sesi Franca e São Paulo). Neste sábado, o objetivo era se recuperar do revés para o outro adversário paulista, ocorrido no primeiro duelo de 2024, mas a equipe cearense sofreu novo resultado negativo.

Os comandados de Flávio Espiga até saíram na frente, terminando o primeiro quarto com triunfo por 20 a 18, mas viram o rival do Morumbi se reabilitar na etapa seguinte e anotar 25 a 16 no placar.