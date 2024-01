Catherine Reline vence São Silvestre pela segunda vez e Quênia aumenta hegemonia

A 98ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre foi especial para a queniana Catherine Reline Amanang Ole, que venceu pela segunda vez seguida a prova mais tradicional de atletismo brasileiro e sul-americano.

Com a vitória da atleta de 21 anos, o Quênia aumentou a sua hegemonia na São Silvestre. O pais africano ficou no lugar mais alto do pódio nas últimas sete edições da categoria.

Catherine não começou a prova em vantagem, mas assumiu a liderança da corrida pouco depois da Avenida Pacaembu e não abaixou o ritmo até finalizar o percurso na Avenida Paulista. A também queniana Sheila Chelangat e a etíope Wude Ayalew Yimer, que ficou na segunda colocação em 2022, fecharam o pódio.