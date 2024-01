Gil de Ferran, bicampeão da Fórmula Indy, morre aos 56 anos

Crédito: STEVE C. MITCHELL / AFP

Natural de Paris, na França, Gil de Ferran se mudou para o Brasil ainda na infância e iniciou a trajetória como atleta no kart. Foi campeão na Fórmula 3 Inglesa em 1992 e chegou a fazer testes para a Fórmula 1, em 1993. Sem espaço, porém, estreou em 1995 na Fórmula Indy, recebendo o prêmio de novato da temporada.

Em nota de pesar publicada pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), com autoria do presidente Giovanni Guerra, a entidade lamentou a perda e explicou que o Gil estava em um clube privado de automobilismo, localizado em Opa Locka, na Flórida (EUA). Ele testava um carro quando se sentiu mal e parou na entrada dos boxes. Foi levado para um hospital da região, mas não resistiu.

Após um vice-campeonato em 1997, o piloto conquistou o primeiro título na categoria três anos depois, em 2000, ao lado do compatriota Helio Castroneves. O bicampeonato veio na temporada seguinte. Ambas as conquistas foram pela norte-americana Penske. A vitória nas 500 Milhas de Indianápolis aconteceu em 2003.

Com a carreira encerrada, Gil de Ferran se manteve no automobilismo. De 2005 a 2007, atuou como diretor esportivo da British American Racing (BAR), na Fórmula 1. Posteriormente, foi piloto e dono de equipe no Endurance estadunidense.

Desde 2017, Gil estava na McLaren, onde começou como coach de Fernando Alonso nas 500 Milhas de Indianápolis. No ano seguinte, assumiu o cargo de diretor esportivo e, de 2019 a 2021, cuidou do projeto da equipe na Fórmula Indy. Desde maio, estava de volta à montadora britânica como um de seus diretores e consultor.

Confira a nota de pesar publicada pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA)

“A Confederação Brasileira de Automobilismo recebe com profunda tristeza a notícia do falecimento, nos Estados Unidos, do piloto brasileiro Gil de Ferran, na tarde desta sexta-feira, 29.

Gil de Ferran brilhou nas pistas brasileiras e internacionais, com destaque para o título inglês de Fórmula 3, o bicampeonato na Indy (sob a bandeira CART) e a vitória na Indy 500 de 2003. Venceu também como piloto e dono de equipe no Endurance estadunidense. Atualmente, atuava na equipe McLaren como um de seus diretores.