Ceará e Fortaleza irão participar do Campeonato Brasileiro de Futsal em 2024

No acordo feito pelas equipes, os jogos nacionais serão disputados em Fortaleza, enquanto as partidas estaduais irão variar entre o Ginásio Vozão — onde ocorrerão os treinamentos da equipe — e a cidade de Jijoca. O clube formalizou ainda a criação de uma unidade da Fábrica de Craques em Jijoca.

O Vovô publicou a formalização de uma parceria com o Jijoca Futsal, em conjunto com a Prefeitura de Jijoca, visando as competições estaduais e nacionais. Em 2024, a equipe alvinegra irá disputar Copa Estado, Campeonato Cearense, Copa Nordeste, Copa do Brasil, além do novo Campeonato Brasileiro de Futsal da CBFS (Confederação Brasileira de Futsal).

Fortaleza retorna ao futsal

Do lado do Fortaleza, o Leão irá disputar em 2024 quatro competições: Campeonato Brasileiro, o Campeonato Cearense, a Copa do Estado e a Copa do Nordeste. A agenda é diferente do rival Ceará, que irá jogar a Copa do Brasil.



Campeão estadual em 2008 na modalidade, o Tricolor do Pici retoma as atividades após pausa em 2022 e já trabalha em negociações pela contratação de profissionais para compor o elenco e a comissão técnica.