Rayssa Leal conquista medalha de prata no Mundial de Skate Street

Com apenas 15 anos, Rayssa Leal segue fazendo história no skate. A atleta brasileira conquistou uma medalha de prata no Mundial de Street, em Tóquio, no Japão, na madrugada deste domingo. O torneio ocorreu no Skatepark Olímpico de Ariake.

As japonesas Yumeka Oda e Momiji Nishiya ficaram com a primeira e a terceira colocação, respectivamente.

Tanto na semifinal quanto na final, a pontuação final de cada skatista foi composta pela soma da nota da melhor volta — foram duas apresentações — e das duas melhores manobras — cada atleta tinha cinco tentativas.