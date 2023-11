Torneio de Muay Thai, Strong Fight ocorre neste sábado, na Unifor

Segunda edição do Strong Fight, evento de Muay Thai, acontecerá na Unifor no próximo sábado, 11. Ingressos podem ser adquiridos por 50 reais

A segunda edição do Strong Fight, evento de lutas de Muay Thai, acontecerá no ginásio poliesportivo da Universidade de Fortaleza (Unifor) no próximo sábado, 11 de novembro, a partir das 14 horas. Até o momento, 27 embates já estão confirmados, com atletas do Ceará e de outros estados do Brasil.

Das 14 às 18 horas, acontecerão lutas de iniciantes e amadores. Entre 18 e 22 horas, ocorrerão os embates de profissionais. A luta principal será na modalidade feminina, com a cearense Claudinha enfrentando a paulista Tainã Ursa.