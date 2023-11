Fortaleza será sede do maior evento de Beach Tennis do Brasil; veja datas

Atletas praticam Beach Tennis em arenas na capital cearense Crédito: Divulgação

A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) escolheu Fortaleza como cidade-sede para receber o maior evento de Beach Tennis do Brasil. O evento, nomeado de 'O Play Fortaleza', será realizado na avenida Beira-Mar, entre os dias 9 e 18 de novembro. A escolha de Fortaleza como cidade-sede do evento passa pela popularidade da modalidade no município. De acordo com a Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis (FCTBT), são 150 arenas de Beach Tennis espalhadas por todo o Ceará, com 15 mil atletas praticando o esporte. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A competição deve receber mais de 3 jogos, com atletas representando 27 federações brasileiras.