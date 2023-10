Seis representantes de equipes cearenses são convocados para a seleção brasileira de Futebol 7

Os selecionados disputarão a Copa das Confederações da modalidade pela Amarelinha no mês de novembro. São cinco jogadores e o auxiliar técnico de times do Estado

Os convocados de clubes cearenses são Esaú, Rian, Davi e Leandrinho, do UZR Futebol 7; e Índio, do Redbull. Ou seja, cinco atletas entre os 16 chamados. Além dos jogadores, o treinador Igor Dutra, também do UZR, foi escolhido para fazer parte da comissão técnica da seleção. Ele será o auxiliar de Mauricio Bezerra.

Após ser divulgada a convocação, o presidente da Federação de Futebol 7 do Ceará (FF7CE), Marcelo Vieira, entrou com o pedido junto ao Governo do Estado para incentivar os escolhidos na viagem.



"Estamos muito orgulhosos por nossos representantes terem sido lembrados pela CBF7 (Confederação Brasileira de Futebol 7), principalmente pelo técnico da seleção brasileira, Maurição. Como (Federação) filiada, queremos dar condições para que todos possam viajar com tranquilidade. Por isso, a Federação entrou com um pedido junto à Secretaria do Esporte, para conseguir o incentivo das passagens. Temos expectativa muito positiva de ter o apoio do Governo para os convocados participarem ativamente dos treinamentos da seleção em Alagoas, antes da Copa das Confederações", afirmou Vieira.