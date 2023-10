Futsal: São João do Jaguaribe goleia Ceará e garante vaga na final da Copa do Nordeste

O São João do Jaguaribe goleou o Ceará por 6 a 2 neste sábado, 14, no Ginásio José Maria Costa, em Simão Dias (PE), e garantiu vaga na final da Copa do Nordeste de futsal. Kadu, Kainam, Marcelo, Icaro Gabriel, Alef e Gerryn marcaram os gols do são-joãoense, enquanto Canindé (2x) descontou para o Alvinegro de Porangabuçu.

A equipe do Vale do Jaguaribe disputará a final contra o AABB/Mesa 14 Futsal. A partida será disputada neste domingo, 15, às 11 horas (de Brasília), com transmissão no canal do YouTube da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS).

Para chegar à final, o São João do Jaguaribe eliminou Sãobrazense, de Alagoas, nas quartas de final, e o Ceará, na semifinal. Na fase de grupos, venceu AABF Maranhão, Atlético Clube Goiana e Simão Dias.