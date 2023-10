Vôlei: Brasil vence Irã e terá duelo decisivo contra a Itália no Pré-Olímpico

O Brasil ainda depende apenas de si para se classificar para as Olímpiadas de 2024. Com os bons resultados da última sexta-feira contra Cuba e deste sábado contra o Irã, qualquer vitória contra a Itália sem ir ao tie-break, neste domingo, 8, coloca o time comandado por Renan Dal Zotto em Paris.

O time brasileiro conseguiu vencer o confronto com certa tranquilidade, sem sofrer muito ao decorrer do confronto. O terceiro set foi o mais complicado, pois os iranianos queriam pelo menos vencer um set. Contudo, o Brasil impôs seu jogo, colocou a cabeça no lugar e vai com confiança para o próximo duelo.

Na manhã deste sábado, 7, o Brasil deu mais um passo em busca da vaga olímpica. Pela quinta e penúltima rodada do Pré-Olímpico de vôlei, a seleção brasileira masculina bateu o Irã por 3 sets a 0 (parciais de 25/19, 25/20 e 25/23), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Agora, o Brasil terá pela frente um último grande desafio na busca pela classificação aos Jogos Olímpicos de 2024. Neste domingo, 8, a seleção brasileira recebe a Itália, no Maracanãzinho, às 10 horas (de Brasília).

Brasil x Irã: o jogo

O Brasil começou bem a partida, mas o marcador esteve equilibrado. O time de Renan Dal Zotto, porém, conseguiu um respiro no placar com Darlan. O jovem de 21 anos acertou dois aces consecutivos e aumentou a confiança da Seleção, que abriu 15 a 11 com um bloqueio de Bruninho. Assim, o restante do set foi tranquilo para o Brasil, que fechou a parcial em 25/19.

No segundo set, Darlan continuou se destacando no saque e se tornou o maior pontuador no fundamento no Pré-Olímpico de vôlei. Ele chegou aos 16 pontos de saque - novamente com dois aces seguidos. A partir daí, o Brasil apenas controlou a partida e venceu o segundo set com tranquilidade, fechando a nova parcial em 25/20.

O terceiro set foi o mais complicado para a Seleção. O Brasil sofreu com os próprios erros e viu o Irã crescer na partida, disputando cada ponto como se fosse o último. No entanto, os brasileiros conseguiram se recuperar e retomaram a confiança. Em um ataque de Alan, o Brasil fechou o jogo com a parcial de 25/23.