Cearense que venceu maratona em Salvador destaca preparação e mira São Silvestre

Cícero Evandro conquistou a prova de 42 quilômetros na Maratona de Salvador, no último dia 24. Atleta frisou trabalho e apoio recebido

O cearense Cícero Evandro sagrou-se campeão da Maratona de Salvador na prova de 42 quilômetros, realizada no dia 24 de setembro. O atleta, que conquistou uma maratona completa pela primeira vez na carreira, destacou sua preparação, celebrou o apoio recebido e afirmou que planeja competir na tradicional corrida de São Silvestre, em São Paulo, deste ano.

Antes da corrida, Cícero enfrentou uma viagem de 18 horas indo de Juazeiro do Norte, no Ceará, até Salvador, capital da Bahia. O corredor chegou a ter um imprevisto com o transporte, o que se resolveu posteriormente.