Rayssa Leal e Giovanni Vianna dominam etapa de São Paulo do STU National

Na corrida olímpica rumo aos Jogos de Paris 2024, dois skatistas da modalidade Street mostraram na etapa de São Paulo do STU National por que estão bem próximos de representar novamente o Brasil no principal evento esportivo do mundo. Rayssa Leal e Giovanni Vianna, nomes que levantaram a bandeira do skate em Tóquio, foram os campeões em solo paulista neste domingo, na nova pista de padrão internacional do Parque Estadual Cândido Portinari.

No momento, Rayssa é a segunda colocada no ranking mundial da World Skate, principal nome brasileiro da modalidade e um dos ícones esportivos do país. Uma idolatria estampada nas arquibancadas, com seus 1.300 lugares totalmente tomados para vê-la em ação. Ela e as demais skatistas trataram de retribuir à altura, mesmo debaixo de um sol escaldante, que beirou os 38 graus.

Rayssa estava inspirada e praticamente não errou suas linhas. Liderou desde a primeira volta e, no fim, foi campeã com a nota 69,00. Já foi para a pista para sua última apresentação com a chamada Golden Run (volta dourada), quando o skatista já entra com o título garantido. Pâmela Rosa, que andou com um escudo do São Paulo colado no seu skate, por conta da decisão da Copa do Brasil, ficou em segundo lugar, com a nota 58,54, e Gabi Mazetto completou o pódio (56,12).