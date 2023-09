Cearense de Aracati é convocada para a seleção brasileira sub-16 de handebol

A cearense de Aracati, Lavinia Ferreira, irá representar a seleção brasileira de handebol. Crédito: Arquivo Pessoal

O Estado do Ceará terá uma representante do Campeonato Sul-Americano de Handebol, que irá ocorrer entre setembro e outubro em Assunção, no Paraguai. A cearense natural de Aracati, Lavinia Ferreira, foi convocada pelo técnico Viomário da Silva para representar a seleção brasileira feminina na categoria cadete (sub-16). A atleta de 15 anos deverá se apresentar a partir do dia 20 de setembro para uma preparação de quatro dias em São Paulo. Em seguida, ela segue para o país estrangeiro, onde irá disputar o certame continental entre setembro e outubro. Lavinia atualmente defende o Clube Português do Recife, de Pernambuco. Filha de pai e mãe jogadores de handebol, a cearense foi estimulada desde os 5 anos a praticar o esporte e teve a inda influência dos tios Willame 'Neném' e Arlete 'Maninha'.