Rally dos Sertões: cearense Wescley Dutra conquista título na categoria quadriciclo

No último final de semana, o cearense Wescley Dutra marcou ainda mais o nome no Rally do Sertões. O piloto venceu seu segundo título da categoria quadriciclo, repetindo o feito de 2018. Aos 43 anos, já venceu inúmeros títulos, sendo o maior campeão do Estado na modalidade.

Desde 2012, Wescley se aventura em torneios. Ao Esportes O POVO, ele comentou sobre as mudanças que o esporte vem passando. “É uma modalidade que poucos se aventuram nas disputas, pois entre os veículos off road, o quadriciclo é o mais difícil e cansativo de pilotar. A categoria vem se renovando aos poucos”, explicou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O esportista confessou que a conquista mais especial foi a do Sertões em 2018. Porém, dentre suas quatro participações, afirmou que a edição da Praia do Preá, neste ano, foi a mais difícil. “A mais complicada (2023) de todas as quatro edições que disputei. O mais difícil nesse campeonato foram os trechos de pedras, serras com pedras enormes e abismos. Em relação à edição anterior, essa foi muito mais travada, com estradas estreitas e sinuosas", destacou o piloto cearense.