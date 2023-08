Cearense Iasmin Lucindo vence Polyana Viana e conquista 2ª vitória no UFC

Atleta, de 21 anos, aplicou um katagatame — estrangulamento do jiu-jítsu e do judô — na paraense e venceu mais uma luta no UFC

A cearense Iasmin Lucindo, de 21 anos, conquistou a 2ª vitória no UFC neste sábado, 12, ao vencer a paraense Polyana Viana, no 2° round, por finalização, aplicando um katagatame — estrangulamento do jiu-jítsu e do judô. A luta aconteceu no UFC Apex, em Los Angeles (EUA).

Durante o confronto, Iasmin Lucindo mesclou entre striker — luta em pé — e solo. Após o combate, a cearense explicou a estratégia para vencer a adversária.

“Muitos pensam que sou apenas striker, mas sou MMA. O MMA não é só porrada, é jiu-jítsu, é porrada, é tudo junto. Procuro sempre evoluir sempre em todas as áreas. […] Estávamos treinando, sabíamos que ela tinha uma guarda fechada, mas procuramos não nos frustrarmos, mas evoluir. A estratégia era essa, ser a Iasmin Lucindo, ser inteligente. Na hora pensei que não poderia ir na guarda dela”, comentou.

Iasmin Lucindo ainda pediu mais oportunidades a Dana White, presidente do UFC. A brasileira se colocou à disposição para lutar ainda este ano, pedindo chance contra atletas veteranas do peso-palha.

“Se o Dana (White) ver essa imagem, eu quero lutar ainda esse ano, quero lutar com alguma das veteranas”, disse.

Com a vitória, o cartel de Iasmin Lucindo aumentou para 15-5-0. No UFC, enfrentou Yasmin Jauregui (derrota) e Brogan Walker (vitória).