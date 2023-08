Sertões 2023, maior rally das Américas, começa nesta sexta e terá passagem pelo Ceará

A 31ª edição do Sertões, maior competição de rally das Américas, terá início nesta sexta-feira, 11, indo até o dia 19 deste mês. A disputa prevê, em seu roteiro, um percurso que começa em Petrolina-PE e se encerra em Cruz, no estado do Ceará, a cerca de 250 quilômetros de distância da capital Fortaleza.

Além do prólogo, serão mais oito etapas, totalizando 3.800 quilômetros ao longo de três estados, sendo 2.080 quilômetros do trajeto cronometrados. Três cidades cearenses estão presentes na programação: Crato, Sobral e Cruz. Os veículos nas categorias incluem carros, motos e UTVs (veículos utilitários multitarefas, em tradução para o português).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A primeira etapa será no sábado, 12, em Petrolina. O evento sai de Pernambuco com destino a Xique-Xique-BA na segunda, 14. Depois de passar novamente em Petrolina, o rally tem como destino o Ceará na quinta etapa, ficando no Estado até seu encerramento.

O primeiro município cearense a aparecer no roteiro é Crato. No dia 17, durante a sexta etapa, o evento vai de lá para Sobral. Em seguida, destina-se a Cruz. A última etapa do rally leva à praia do Preá, que pertence ao município de Cruz, no dia 19, finalizando os 3.800 quilômetros previstos.

Com início em 1993, indo de Campos do Jordão-SP a Natal-RN naquela edição, o Rally dos Sertões começou como rally e se expandiu para outras competições e modalidades. O evento conta também com disputas de ciclismo, mountain bike e kitesurfe.