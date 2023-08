Sertões 2023 terá doação de absorventes e itens de higiene íntima do projeto Carência Menstrual

O desafio Sertões 2023 tem início nesta sexta-feira, 11, em formato inédito, passando por Bahia, Ceará e Pernambuco em percurso de quase 4 mil quilômetros, e com foco, além da aventura, na responsabilidade social. O evento realizado anualmente tem parceria com o Carência Menstrual, projeto desenvolvido para realizar a distribuição de absorventes e itens de higiene íntima para meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade.

O Carência Menstrual está presente no rally do Sertões desde 2021. Pensado como ação pontual naquele ano, a organização do projeto deu continuidade, tendo doado mais de 50 mil produtos durante a realização de rallys pelo Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2023, as principais cidades do roteiro são: Xique-Xique (BA), Petrolina (PE), Crato (CE), Sobral (CE), Cruz (CE) e Praia do Preá (CE). O projeto social integra o Rally Educação, que é uma startup de impacto socioeducacional, cujo objetivo é enriquecer o processo de ensino e aprendizagem, promovendo o desenvolvimento social, principalmente nas cidades que fazem parte da rota do Rally dos Sertões.

O evento será realizado entre os dias 11 e 19 de agosto.