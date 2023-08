Brasileiro conquista mundial de Beach Tennis na categoria simples em Fortaleza

O paraibano Rodrigão Ramalho se sagrou campeão mundial masculino de Beach Tennis da Federação Internacional de Beach Tennis - IFBT na noite desta quinta-feira, 3. O atleta de 42 anos bateu o equatoriano Eduardo Moreno por 8 a 5, na Beira-Mar, em Fortaleza. Na campanha, ele eliminou o atual campeão da categoria, Luis Basile, na semifinal.

"É um trabalho grande, são 12 anos de estrada, foi muito suor. A gente comprou essa ideia, de estar no mundial, e desde janeiro venho batalhando só por isso. É muito gratificante e muita emoção. Obrigado a CBBT, a torcida e aos meus patrocinadores", comentou Rodrigão.

Competição feminina

Na categoria das mulheres, porém, o Equador deu o troco no Brasil e ficou com o título. Maria Quintana bateu Michelle Daldegan por 8 a 2 na final e conquistou o mundial. A campeã eliminou a compatriota Chiara Tabacchi na semifinal, enquanto a brasileira passou pela chilena Sofia Ramirez para avançar a final.

Mundial de Beach Tennis

O 22ª Campeonato mundial de Beach Tennis da IFBT está sendo disputado nas areias da Beira-Mar, em Fortaleza. Com 24 categorias, além da competição por nações, e 35 quadras, o torneio começou na última quarta, 2, e segue até domingo, 6, com entrada gratuita para o público. O mundial é chancelado no Brasil pela Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT) e Federação de Beach Tennis do Ceará (FBTCEARA).

WBS Brazil 2023

A terceira edição do World Beach Sports Brazil (WBS Brazil) acontece nos dois primeiros finais de semana de agosto, na Beira Mar, em Fortaleza. Entre os dias 2 e 6, e 9 e 13, a orla cearense será palco de mais de 20 modalidades esportivas em arenas multiuso, incluindo o Campeonato Mundial de Frescobol, o Desafio WBS de Canoa Havaiana e o Campeonato Mundial de Beach Tennis da Federação Internacional de Beach Tennis (IFBT).

O evento conta com uma estrutura de mais de 6 mil metros quadrados na areia, incluindo quadras, lounge e pavilhão de exposições, com capacidade para receber 10 mil pessoas por dia, entre atletas, comissões técnicas, árbitros, equipes de apoio e visitantes. Além das competições na areia, haverá também competições no mar e no calçadão.