Verstappen vence GP da Áustria, tem fim de semana perfeito e bate recorde de Senna

Neste domingo, 2, Max Verstappen completou um fim de semana perfeito ao vencer o GP da Áustria de Fórmula 1, em Spielberg. Na sexta-feira, 30, o holandês garantiu a pole durante classificação, no sábado, 1º, venceu a corrida sprint e neste domingo dominou a corrida desde o início. Com o resultado, Verstappen chegou a sua 42ª vitória e ultrapassou Ayrton Senna, como quinto maior vencedor da Fórmula 1.

Se os resultados já não bastassem, o piloto também fez a volta mais rápida da prova. A marca era do seu companheiro de equipe, Sergio Pérez, até a última volta, quando o holandês fez 1min07s012, o que garante a ele um ponto a mais no campeonato de pilotos e a conquista do Grand Slam, que consiste em ser pole position, vencer a prova e fazer a volta mais rápida.

Quem também fez corrida muito consistente foi Leclerc, da Ferrari, que largou em segundo e, apesar de figurar na liderança durante algumas voltas, terminou em segundo. Completando o pódio, Pérez, que largou em 15º, foi o grande destaque ao fazer corrida de recuperação. O resultado foi ótimo para a equipe da Red Bull, que lidera o campeonato de construtores, com 377 pontos.

Com a vitória e volta mais rápida, Verstappen chega a 229 e lidera com folga o campeonato de pilotos. Sergio Pérez vem em segundo, com 148 pontos, seguido de Fernando Alonso, com 129. Lewis Hamilton (108) e Carlos Sainz (86) completam o top 5.