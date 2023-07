Com dobradinha da Red Bull, Verstappen domina e vence corrida sprint do GP da Áustria

O holandês Max Verstappen não teve dificuldades e venceu a corrida sprint do GP da Áustria de Fórmula 1, no Circuito Red Bull Ring, em Spielberg, na manhã deste sábado, 1º. O piloto largou na primeira posição, chegou a ser ultrapassado pelo companheiro de equipe Sergio Pérez na primeira curva, mas logo retomou a liderança, onde permaneceu até o fim da corrida.

A equipe da Red Bull terminou com uma dobradinha, com Pérez terminando logo atrás do companheiro Verstappen. Carlos Sainz, da Ferrari, que largou em quinto, ganhou duas posições e completou o pódio.

Além disso, a corrida também foi boa para a equipe da Aston Martin, que teve seus dois pilotos terminando na quarta e quinta posição. Lance Stroll ganhou quatro posições, para terminar na frente do companheiro Fernando Alonso, que ganhou duas e terminou em quinto. Hulkenberg fez a volta mais rápida, com 1min10s180, mas terminou em sexto.

Durante a corrida, a disputa que chamou mais atenção foi entre Ocon, Norris e Leclerc, que disputaram posições por algumas voltas. O piloto da Alpine levou a melhor e terminou em sétimo. Logo em seguida, veio George Russell, da Mercedes, último a pontuar.

Isolado na liderança, Verstappen soma oito pontos e chega a 203. Em seguida figura Sergio Pérez, com 133. Terceiro colocado, Alonso chega a 120 pontos e vê distância aumentar em relação à dupla da Red Bull. Hamilton, quarto colocado com 102, não pontou e também se distancia dos primeiros colocados.

Agora, os pilotos descansam para a corrida principal, prevista para as 9h30min deste domingo, 2. O local é o mesmo, no Circuito Red Bull Ring, em Spielberg. Assim como foi na corrida sprint, Verstappen larga na pole position, seguido de Charles Leclerc e Carlos Sainz, ambos da Ferrari.

Confira a classificação final da corrida sprint do GP da Áustria

1º Max Verstappen (Red Bull)

2º Sergio Pérez (Red Bull)

3º Carlos Sainz (Ferrari)

4º Lance Stroll (Aston Martin)

5º Fernando Alonso (Aston Martin)

6º Nico Hulkenberg (Haas)

7º Esteban Ocon (Alpine)

8º George Russel (Mercedes)

9º Lando Norris (McLaren)

10º Lewis Hamilton (Mercedes)

11º Oscar Piastri (McLaren)

12º Charles Leclerc (Ferrari)

13º Alexander Albon (Willians)

14º Kevin Magnussen (Haas)

15º Pierre Gasly (Alpine)

16º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17º Nyck de Vries (AlphaTauri)

18º Logan Sargeant (Williams)

19º Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

20º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)