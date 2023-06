Tênis Cidadão: FCT e Lar Clara de Assis firmam parceria para continuidade do projeto

A Federação Cearense de Tênis (FCT) concretizou parceria com o Lar Beneficente Clara de Assis com o objetivo de dar prosseguimento ao Projeto Tênis Cidadão. A sociedade foi firmada nessa última quinta-feira, 15, na quadra do espaço filantrópico. Foram entregues materiais esportivos, pedagógicos e uniformes aos alunos.

A ação tem por objetivo promover socialmente o acesso à prática do tênis e o desenvolvimento de crianças e adolescentes através do esporte. Vice-presidente e sócio fundador do Lar Clara de Assis, Ricardo Moreira, explica sobre como será a união: “Este é o segundo ano desse projeto que utiliza o tênis como forma de promoção social. É uma maneira de tirar os jovens da situação de vulnerabilidade, das ruas, e trazê-los para dentro da instituição. Queremos formar cidadãos, pessoas de bem, e para isso utilizamos o esporte, com tudo que ele pode proporcionar. Estamos com as crianças dentro do Lar de Clara, protegidas e se preparando para a vida”, pontuou.

Sobre o assunto Djokovic, o polêmico e divertido rei dos reis do tênis

Diretora de Roland Garros se defende após afirmação de Pegula de que tênis feminino é "subvalorizado"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Presidente da FCT, Rudnei Moreira também comentou sobre a continuidade do programa: “A missão da nossa federação é transformar através dos seus esportes a vida das pessoas para melhor. A sensibilidade e devoção do Lar de Clara no desenvolvimento social destas crianças, nos motiva a estar trabalhando por uma sociedade e futuro melhor para elas”, afirmou.